РИАМО - 26 апр. За минувшие сутки в двух муниципалитетах Московской области обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, все они не представляют угрозы для жизни людей, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 14:13 25 апреля от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Заовражье, лесной массив. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

В этот же день снаряд времен ВОВ обнаружили в Рузском городском округе. Боеприпас также не представляет угрозы для жизнедеятельности. На месте находки выставлена охрана силами местного ОМВД.