РИАМО - 26 апр. В Москве умерли 38 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на Cvoid-19, сообщает столичный оперштаб.

Число жертв коронавирусной инфекции в городе выросло до 404.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в мегаполисе действует до конца апреля. Выходить из дома горожанам можно только в случае крайней необходимости: в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, выгулять собаку, вынести мусор или поехать на работу.

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25 АПРЕЛЯ

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- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.