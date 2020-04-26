РИАМО - 26 апр. В воскресенье в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух может прогреться до плюс 11 градусов, что несколько ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 8-10, по области - 6-11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

Синоптики отмечают, что такая температура ниже климатических значений для последних дней апреля, атмосферное давление остается пониженным, влажность уменьшится, содержание кислорода в пределах климатической нормы.

Вынужденное длительное нахождение в закрытых помещениях не лучшим образом влияет на адаптационные механизмы.

Снижение физической активности и насыщения организма кислородом, усиление стрессовых реакций негативно влияют на состояние метеозависимых людей. Снизить негативное влияние внешних факторов помогут соблюдение рекомендованных врачом методов лечения.