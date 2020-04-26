РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 апр. В Домодедове за сутки выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городском округе зафиксировали 121 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 605 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 272 человека. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 121 (+7)», - говорится в сообщении.

По данным на 24 апреля, в Домодедове было выявлено 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.