РИАМО - 25 апр. Московские колледжи пригласили старшеклассников на виртуальный день открытых дверей, где расскажут о студенческой жизни и о востребованных специальностях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Департамент образования и науки Москвы подготовил гид по колледжам, дни открытых дверей в которых пройдут в ближайшее время», — отмечается в материале.

Тем, кто любит проектировать и воплощать разные дизайнерские решения, нужно заглянуть колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Здесь готовят по профессиям в сферах дизайна, архитектуры, строительства и нефтехимической промышленности.

Приемная комиссия колледжа проводит вебинары для абитуриентов каждую пятницу в 15:00, для участия в мероприятии нужно заранее зарегистрироваться.

Если после вебинара останутся вопросы, то из можно будет задать сотрудникам приемной комиссии на онлайн-консультации. Все участники онлайн-встречи получат памятку о поступлении в колледж.

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» подойдет тем, кто мечтает создать собственный бизнес-проект в интернете или стать владельцем сети ресторанов.

28 апреля колледж проведет виртуальную программу для старшеклассников, также будут организованы мастер-классы.

Колледж входит в топ-100 лучших в России по версии движения «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Подробнее о нем можно узнать на официальном сайте учреждения.

Старшеклассники, которые хотят работать в сфере авиации и инженерии космических систем, могут познакомится с политехническим колледжем имени Н.Н. Годовикова.

Здесь учат профессионалов в авиакосмической сфере, книжного и рекламного бизнеса, программирования и компьютерных систем. Колледж оснащен высокотехнологичным оборудованием, таким как ИТ-полигон, слесарная мастерская, инженерные классы и лаборатория для нейропрограммирования интерфейсов.

День открытых дверей для абитуриентов этого колледжа состоится 29 апреля в 16:00 на платформе Zoom.

В Первом московском образовательном комплексе (МОК) день открытых дверей пройдет 29 апреля в 18:00, для участия необходима регистрация.

Здесь обучают основам гостиничного бизнеса и делопроизводства, ведение бухгалтерии и особенностям общения с клиентами. Во время обучения студенты смогут пройти стажировки в лучших столичных гостиницах «Украина» и «Будапешт», в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» и других организациях.

Всего программу для старшеклассников подготовили 15 колледжей Москвы.