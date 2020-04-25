РИАМО - 25 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения по отмене ограничений для предпринимателей, ограничения действуют из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России <...> подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — отмечается в материале.

Поручение должно быть выполнено до 30 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Ухань в Китае в декабре 2019 года, после чего распространилась по всему миру. В мире выявлено более 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них более 200 тысяч пациентов скончались, свыше 810 тысяч человек выздоровели.

В России зафиксировано 74588 случаев инфицирования Covid-19, 6250 человек выздоровели, летальных исходов зарегистрировано 681.

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25 АПРЕЛЯ

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