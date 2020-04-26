РИАМО - 26 апр. В столичном метро закрыли часть вестибюлей 13 станций метро, которые в период всеобщей самоизоляции стали малолюдными, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Станции по-прежнему функционируют, вход в метро доступен через расположенные рядом вестибюли.

Так, с воскресенья закрыты некоторые вестибюли таких станций, как «Парк культуры» (Сокольническая линия); «Фонвизинская», «Шипиловская», «Зябликово», «Верхние Лихоборы» (Люблинско-Дмитровская линия); «Петровский парк».

Также ограничения на вход ввели на станциях: «Шелепиха» (Большая кольцевая линия); «Волоколамская» (Арбатско-Покровская линия); «Пражская», «Владыкино» (Серпуховско-Тимирязевская линия); «Солнцево», «Раменки» (Солнцевская линия); «Орехово» (Замоскворецкая линия).

Во время введенных ограничений на передвижение по городу метро работает в штатном режиме, все поезда метро продолжают курсировать по графику, чтобы у пассажиров была возможность держать дистанцию.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве введен режим самоизоляции для всех жителей, при поездках на личном и общественном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

Выходить из дома для пешей прогулки можно без пропуска, но только по веским причинам, например, в аптеку или магазин. Жителям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, настоятельно рекомендуется не покидать квартиры.

В связи с пандемией в столице действует режим повышенной готовности, многие организации приостановили свою деятельность, некоторые перевели сотрудников на удаленный режим работы. Также закрылись торговые центры, кафе, рестораны, парки, спортзалы и учреждения культуры и искусства.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>