РИАМО - 25 апр. На время пандемии коронавируса подмосковный Минздрав утвердил алгоритм работы сотрудников Московской областной станции скорой медицинской помощи с пациентами с ОРВИ и внебольничной пневмонией, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

Согласно документу, для проведения предварительной оценки состояния пациента диспетчеру скорой необходимо заполнить чек-лист из семи вопросов. В числе прочего, у пациента поинтересуются, есть ли у него сухой кашель, боль в грудной клетке и одышка. Если человек ответит «да» как минимум на три вопроса, к нему отправят бригаду скорой помощи.

Прибыв к пациенту, медики должны заполнить протокол для оценки тяжести его состояния. В частности, им предстоит опередить частоту дыхания, температуру тела, давление и другие физические параметры. Различным показаниям соответствует определенное количество баллов, которые суммируются. В зависимости от полученной суммы медики определят, куда везти пациента - в КТ-центр или отделение интенсивной терапии. Если общая сумма маленькая, то сведения о пациенте направят в поликлинику по месту жительства.

Также Минздрав установил, что приоритет в оказании помощи должен отдаваться лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, а также людям с тяжелыми хроническими патологиями и беременным.

На данный момент в Московской области зафиксировали 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек, выздоровели 272 человека.

Во время пандемии все случаи респираторных инфекций в Подмосковье рассматриваются как подозрительные на Covid-19.

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25 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.