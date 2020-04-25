РИАМО - 25 апр. Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны до Храма Вознесения Господня в городе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны на участке улицы Корешкова: от улицы Николаева до Храма Вознесения Господня, в городском округе Электросталь Московской области», — отмечается в материале.

Завершится благоустройство в 2020 году.

Благоустройство проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды», работы финансируются за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Электросталь.