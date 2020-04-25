РИАМО - 25 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил юную жительницу Богородского округа Олесю Казаченко с победой в седьмом сезоне телешоу «Голос.Дети».

«Умница! Рады за тебя!» - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он также поделился фотографией Олеси, на которой юная певица запечатлена в ярко-розовом платье.

Олеся Казаченко учится в Ногинской детской школе искусств. Наставником участницы на шоу был Василий Вакуленко (Баста), который много помогает Московской области.