РИАМО - 25 апр. За прошедший квартал в Московской области выдали около 6,5 тысяч градостроительных планов земельных участков, из которых 35% - под объекты нежилого назначения, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Ежемесячно процент выданных градпланов под нежилые объекты остается на уровне 30-40%, что говорит о перспективе создания новых рабочих мест в регионе в будущем. Для сравнения - за первый квартал 2019 года нежилых ГПЗУ было выдано на тысячу меньше», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали городские округа Раменский, Домодедово, Красногорск и Мытищи.

Около 30% из выданных градпланов на нежилые помещения приходится на объекты торговли и склады, 15% - на производственные объекты, 10% - на социальные.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков была оцифрована подмосковными властями одной из первых. Она доступна с 2017 года в электронном виде на региональном портале госуслуг.

Также вместе с ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.