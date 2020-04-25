РИАМО - 25 апр. Небольшое потепление придет в Москву на следующей неделе, однако по ночам еще ожидаются заморозки, сообщил РИАМО в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе температура будет в районе двузначных отметок - то есть 10 и немного выше. Такой температурный фон будет градуса на два ниже нормы», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что днем воздух может прогреваться до плюс 10-11 градусов, ночные температуры на следующей неделе будут составлять около нуля градусов, в некоторых районах возможны заморозки.

Ранее синоптики назвали 22 апреля этого года самым ветреным весенним днем в Москве за всю историю инструментальных наблюдений. Скорость ветра в городе достигала 26 метров в секунду.