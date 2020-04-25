РИАМО - 25 апр. С 26 апреля на станции Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) электропоезда будут останавливаться у временных платформ, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Возведены временные две платформы, пешеходный мост и два турникетно-кассовых павильона. Их построили, чтобы пассажиры пользовались поездами D1 и пригородными электричками на период реконструкции пассажирской инфраструктуры станции», - говорится в сообщении.

В этом году на станции Тимирязевская начнется масштабная реконструкция. После демонтажа старых конструкций строители возведут две современные платформы с навесами на всю длину, а также оборудуют подземный переход, который интегрируют с вестибюлем одноименной станции метро.

Переход между станциями МЦД и подземки будет организован по принципу «сухие ноги». В тоннеле разместятся билетные кассы, турникеты, будут оборудованы лифты и эскалаторы.

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