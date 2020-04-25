РИАМО - 25 апр. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом, парламентария госпитализировали, сообщает РИА Новости.

«Действительно все так», — сказал Новиков, представляющий в Госдуме КПРФ.

По словам парламентария, его тест на коронавирус дал положительный результат.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, которое вызвала коронавирусная инфекция.

В России на данный момент выявили 74588 случаев заражения коронавирусом, а Москве зарегистрировано 39509 случаев.

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25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.