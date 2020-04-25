РИАМО - 25 апр. Пост скорой помощи открыли в поселке Фряново городского округа Щелково после капитального ремонта, работы провели в кратчайшие сроки по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Как уточнила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова, во Фрянове медицинскую помощь жителям круглосуточно оказывают две бригады скорой помощи. Ранее они базировались в здании постройки начала ХХ века, которое уже не отвечало требованиям безопасности.

«Меньше чем за две недели было подобрано новое помещение, проведен капитальный ремонт, закуплена мебель, чтобы создать максимально комфортные условия для наших специалистов, особенно в такое напряженное время», - добавила Стригункова.

Пост располагается на первом этаже филиала местной больницы на улице Текстильщиков. Для работников скорой помощи выделили помещение площадью 140 квадратных метров с отдельным входом. Здесь оборудовали две комнаты отдыха, гардероб, душ, столовую. Рядом есть автостоянка.

«Мы сразу же перевели сюда две бригады. Есть условия для расширения штата, так что можем добавить третью бригаду при необходимости», - отметил заведующий Северо-Восточным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Дмитрий Гулыгин.

Пост скорой помощи обслуживает жителей поселка Фряново и ближайших садовых товариществ.

«У нас население поселка - 17 тысяч человек, не считая более десятка садоводческих товариществ. В основном приходится ездить по СНТ, особенно летом. В среднем работаем по 15-17 часов», - прокомментировала фельдшер бригады скорой помощи Наталья Полякова.