РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В подмосковном Подольске сотрудники подрядной организации «Мосавтодора» на поливальной машине и тракторе вместо чистки дорог сливали грязь во дворы жителей поселка Александровка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что в поселке Александровка по дорогам ездит поливальная машина и трактор, которые должны чистить дороги, а на самом деле сливают грязь прямо во дворы жителей. Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 осмотрели автомобильную дорогу М2 «Крым» - д/о Александровка.

«Осмотр подтвердил наличие пыли, грязи, мусора на проезжей части. Работы по очистке проезжей части автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются). Указанная в обращении автомобильная дорога находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор», организации указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что на территории Подольского городского округа регулярные работы по очистке автомобильной дороги М2 «Крым» - д/о Александровка работники ГБУ МО «Мосавтодор» проводят согласно графику выполнения работ с периодичностью согласно регламента.