РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В подмосковном Подольске сотрудники комбината благоустройства убрали аварийное дерево, повисшее на проводах, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что за школой №22 на улице Вишневая сухое дерево повисло на проводах, поэтому жители боятся остаться без света. Она попросила спилить дерево. Также отметила, что свет в квартире уже мигает и отключается каждые 2-3 минуты, технику от перегорания спасает только стабилизатор.

«Факт наличия аварийного дерева подтвердился. Меры приняты, дерево убрали. Благодарим за Вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что работы по удалению и опиловке деревьев и кустарников в Подольске проводят сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» согласно графику. Они учитывают приоритетность поступающих заявок от жителей и необходимость удаления и опиловки деревьев и кустарников согласно нормативных требований.