РИАМО - 25 апр. Специалисты Всемирной организации здравоохранения объяснили, что пока не могут ответить на вопрос о возможности повторного заражения Covid-19, потому что по этому поводу нет данных, сообщает Газета.ru.

«На данном этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами», — сказали в ВОЗ.

Эксперты порекомендовали выздоровевшим, не пренебрегать правилами профилактики коронавируса.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 5966 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период эпидемии выявлено 74588 случаев инфицирования.

Распространение коронавирусной инфекции нового типа началось из китайского города Ухань в конце 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

На сегодняшний день на планете зарегистрировано более 2,8 миллионов случаев заражения Covid-19, около 197 тысяч пациентов скончалось, свыше 802 тысяч выздоровели.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.