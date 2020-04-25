РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В подмосковном Подольске неизвестные перегородили дорогу вдоль реки Пахры обломками бетонных плит, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на то, что неизвестные перекрыли обломками бетонных плит проезжую часть автомобильной дороги в переулке Набережная реки Пахры. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения несанкционированной помехи на проезжей части автодороги.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по устранению несанкционированной помехи на проезжей части автомобильной дороги в переулке Набережная реки Пахры выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал замглавы администрации округа Анатолий Гребенюк.