РИАМО - 25 апр. В Подмосковье проходят проверки соблюдения социальной дистанции, наличия пропусков для поездок и соблюдения мер профилактики коронавируса: семерых водителей и перевозчиков привлекли к административной ответственности за отсутствие медицинских масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Московской области.

«25 апреля инспекторы провели рейды в 16 муниципалитетах, в том числе в Королеве, Мытищах, Одинцове, Чехове, Химках, Красногорске, Балашихе, Люберцах, Видном, Подольске, Домодедове, Реутове, Лобне, Луховицах, в Пушкинском и Коломенском округах», — отмечается в материале.

В ходе рейдов проверили 450 пассажиров на наличие пропуска и соблюдения социальной дистанции в транспорте, у всех пассажиров были пропуска с прикрепленными транспортными картами.

На остановках в Чехове, Кубинке, Железнодорожном и Красногорске не оказалось разметки, юридические лица были привлечены к ответственности.

Минтранс Подмоковья напоминает, что за нарушения социальной дистанции предусмотрены штрафы для физлиц от 1 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За проезд без цифрового пропуска или без привязанной к нему карты «Стрелка» или социальной карты гражданину грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.