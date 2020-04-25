РИАМО - 25 апр. В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего в пятницу на дорогах города было 1,9 миллионов автомобилей.

«Количество автомобилей без пропусков продолжает снижаться, и это хорошая тенденция. Но просим тех, кто еще не оформил пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно быстрее», — отмечается в сообщении.

В связи с введенными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа всем жителям Москвы нужно оформлять цифровой пропуск для поездок на общественном или личном транспорте, указав номера автомобилей или транспортных карт.

За сутки в столице выявлено 2 612 новых случаев заражения Covid-19, за весь период зарегистрировано – 39 509 случаев.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.