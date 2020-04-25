РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 апр. Жители подмосковных Люберец могут до 1 мая поучаствовать в конкурсе изобразительного искусства к 75-летию Победы, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Приглашаем вас поучаствовать в онлайн-конкурсе изобразительного искусства «Пусть звезды Победы горят над планетой!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы можно прислать до 1 мая», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте или на странице в соцсети «ВКонтакте». Работы необходимо прислать на почту Красковского культурного центра: kkc)@mail.ru до 1 мая.

Со 2 по 8 мая пройдет работа жюри и состоится голосование на сайте, 9 мая подведут итоги конкурса.

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