РИАМО - 25 апр. В столице 24 апреля рекордное количесто работников здравоохранения воспользовались бесплатной парковкой, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новая цифра дня и новый рекорд: за вчера 166 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой», — отмечается в материале.

В Москве для медработников отменили плату за парковки с 13 апреля, по поручению мэра Москвы.

В столице за последние сутки выявили 2 612 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за весь период зафиксировано 39 509 случаев инфицирования.

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25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.