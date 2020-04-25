РИАМО - 25 апр. Инфекционисты не смогли определиться, вышла ли Россия на плато по коронавирусу, что означает максимальный уровень заболеваемости, за которым следует снижение, сообщает РБК.

В России за последнюю неделю прирост зараженных каждый день колебался: 19 апреля в стране было зарегистрировано максимальное количество случаев за сутки – 6060, уже 20 апреля количество снизилось — до 4268 случаев. Но 21 апреля зараженных за сутки снова стало больше – 5642. После вторника наблюдалось уменьшение числа зараженных, но в пятницу показатель возрос до 5849 случаев за сутки.

«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек (в стране — ред.)», — сказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Он считает, что ситуация в стране до сих пор остается напряженной. О выходе на плато можно будет сказать, когда число госпитализированных будет равняться числу выписанных из стационаров. Специалист заявил, что Россия выйдет на плато не раньше июня.

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал, что, исходя из данных, Россия выйдет на плато к концу мая, а может, и чуть раньше. Он уверен, что скоро коронавирус пойдет на спад, поэтому призвал россиян потерпеть.

Эксперт добавил, что число, поступающих в больницы, не увеличивается «лавинообразно».

Чиновники также не сошлись в едином мнении, когда страна выйдет на плато. По мнению руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, плато по заболеваемости коронавирусом случится в стране в 20-х числах апреля. Но в субботу она сказала, что медики прогнозируют выход на плато в начале мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля говорил, что город не прошел и половину пути к пику заболевания коронавирусом.

Кремль поддерживает мнение что Россия выйдет на плато в середине мая.

За последние сутки в России выявлено 5966 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период пандемии в России обнаружено 74588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 681 пациент скончался, 6250 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.