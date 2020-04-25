РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Жители Подольска могут получить консультацию врачей онлайн в Подольской районной больнице (ПРБ), за неделю там провели более 30 консультаций, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

ПРБ вела подготовку к внедрению в свою практику телемедицины с конца 2019 года при поддержке Минздрава региона. Запуск проекта совпал с началом эпидемии Covid-19. С помощью телемедицины учреждение решает две главные проблемы: избавляет пациентов от хождения по докторам на самоизоляции и сохраняет медицинский персонал от заражения.

«Сейчас в больнице введены в телекоммуникационную работу в основном педиатры и терапевты, потому что в ситуации эпидемии они стали наиболее востребованными. Открыто и расписание для приема специалистами: ЛОР-врачами, неврологами, гастроэнтерологами, офтальмологами, эндокринологами и гинекологами. За неделю работы в таком режиме было проведено более 30 консультаций. Если на какие-то вопросы ответить дистанционно невозможно, то врач выезжает на дом», - говорится в сообщении.

Записаться на онлайн-консультацию к дежурным врачам можно на портале госуслуг после авторизации. Первичный осмотр пациента врач обязательно должен проводить лично, чтобы осмотреть, послушать и опросить на предмет жалоб и беспокойств, а корректировать процесс лечения если нет ухудшений, можно по видеосвязи.

Получить консультацию из дома очень удобно. Например, если человек болен сахарным диабетом, и ему требуется выписать инсулин по льготному рецепту, теперь это можно сделать в режиме онлайн. Это действительно спасение для многих пациентов с хроническими заболеваниями.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.