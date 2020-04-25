РИАМО - 25 апр. На время пандемии коронавируса подмосковный Минздрав перевел амбулаторные отделения компьютерной томографии пациентов с симптомами респираторных инфекций на семидневный режим работы по 16 часов в день, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, во время пандемии все случаи респираторных инфекций рассматриваются как подозрительные на Covid-19.

«Режим рабочего времени отделений КТ: 08:00-24:00, ежедневно», - говорится в документе.

Минздрав утвердил, что по возможности в поликлиниках необходимо организовать отдельный вход в отделение компьютерной томографии для пациентов с симптомами ОРВИ. Там, где это сделать невозможно, следует разделить по времени потоки плановых и инфекционных пациентов. Если и это условие невыполнимо, то плановых пациентов необходимо направлять в другие медучреждения.

Если в ходе компьютерной томографии у пациента с симптомами ОРВИ выявят патологические изменения в легких, эту информацию необходимо незамедлительно передать на консультацию в центр второго мнения в МОНИКИ. Решение о дальнейшей тактике лечения принимает врач-терапевт амбулатории. Если необходимо госпитализация, то больному вызывают бригаду скорой помощи.

Также подмосковный Минздрав установил, что в отделениях компьютерной томографии должны быть организованы «грязная» и «чистая» зоны, медиков необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты.

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25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.