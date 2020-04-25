РИАМО - 25 апр. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приготовило продуктовые наборы для тех, кто сейчас должен оставаться дома, для ветеранов и сотрудников на пенсии, сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.

«В набор входят продукты первой необходимости: макароны, гречка, рис, чай, кофе, печенье, медицинские маски», — отмечается в материале.

Продукты доставят до дверей.

В Подмосковье из-за распространения коронавируса введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только в случае необходимости. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется покидать квартиры, так как они находятся в группе риска.

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25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.