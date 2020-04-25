РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Большинство жителей Подольска соблюдают режим самоизоляции и находятся дома в субботу вечером, но на улице также есть люди, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Вечером в субботу Подольску присвоили индекс самоизоляции 3,6 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице,чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«16:21, 25 апреля, большинство людей дома», - отмечается на интерактивной карте.

До пандемии коронавируса показатель нахождения людей дома в этот день недели составлял 2,3.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.