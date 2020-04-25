РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Пекарня микрорайона Львовский и местные жители за свои средства купили продукты гражданам, находящимся на карантине в общежитии подмосковного Подольска, в том числе фрукты детям, сообщила «РИАМО в Подольске» живущая в общежитии женщина.

В общежитии на улице Красная, дом 18 коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля общежитие зарыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания. В течение двух дней у проживающих там брали мазки на коронавирус и собирали сведения для оформления больничных.

«Местная пекарня и жители микрорайона принесли к общежитию продукты. В том числе мешок картошки, 2000 яиц, макаронные изделия, фрукты примерно для 10 детей, которые находятся в общежитии вместе с родителями. Мы честно разделили продукты и составили для всех жителей наборы, самое лучшее положили детям», - сказала женщина.

Представители ООО «Львовский дом», компании, которая заключает договоры с живущими здесь, стали привозить жильцам бесплатный белый и черный хлеб. Часть ее сотрудников живет в общежитии, они попали на карантин с остальными. Среди них нашлись те, кто теперь следит за порядком и убирает. Местные жители также помогают попавшим на карантин в общежитии и приносят продукты из магазина, собирают благотворительную помощь.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.