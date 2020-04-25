РИАМО - 25 апр. Еще десять человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье, общее число победивших болезнь таким образом достигло 272 человек, сообщает областной оперштаб.

По состоянию на 24 апреля, в Московской области насчитывалось 262 выздоровевших пациента.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 272 человека», - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса жители Московской области всех возрастов обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

По данным «Яндекса», днем в субботу большинство жителей Подмосковья остались дома.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.