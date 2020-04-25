РИАМО - 25 апр. Самолет авиакомпании AirBridgeCargo доставил в Москву 19 миллионов медицинских масок, грузовой рейс прибыл в субботу из китайского Шэньчжэня в аэропорт Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт в апреле обработал более 170 тонн грузов медицинского назначения, которые необходимы организациям здравоохранения для противодействия пандемии Covid-19», - отмечается в сообщении.

Ранее в Домодедове начали проводить тесты на коронавирус. Услугу оказывают в медицинском пункте аэропорта без предварительной записи. Тестирование стоит 2,5 тысячи рублей, результаты исследования направляются на электронную почту.

За весь период пандемии в России зафиксировали 74588 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Москве - 39509 случаев, в Подмосковье - 8494 случая.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.