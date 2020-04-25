РИАМО - 25 апр. Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников госпитализирован с двусторонним воспалением легких, которое вызвал коронавирус, сообщает ТАСС.

«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом. Я сейчас в больнице», - сказал Калашников.

Парламентарий отметил, что коронавирусом он заразился от своего водителя. К настоящему времени Калашников уже четыре дня находится в больнице. По его словам, лечение проходит нормально.

Люди, входящие в круг возможных контактов депутата, отправлены на карантин. В кабинетах Госдумы провели дезинфекцию.

За весь период пандемии в России зафиксировали 74588 случаев заражения, в Москве - 39509 случаев.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.