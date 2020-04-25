РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В подмосковном Подольске волонтеры развезли 200 наборов продуктов семьям медиков, которые работают с коронавирусными больными, сообщается на сайте администрации округа.

«В пятницу, 24 апреля, добровольцы Волонтерского центра Подольска посетили семьи медиков, многие из которых не видели своих родных уже несколько недель. Чтобы поддержать близких врачей и их детей, волонтеры с помощью бизнесменов и общественников собрали 200 наборов продуктов, из которых 30 передали семьям персонала инфекционной больницы в деревне Бородино», - говорится в сообщении.

Наборы предоставлены группой компаний Agrogroupp company и комиссией по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства общественной палаты Московской области. Инициатива реализована администрацией городского округа Подольск, развоз наборов волонтерами округа — представителями подольских общественных и молодежных организаций.

На сегодняшний день в Подмосковье зафиксировано 8494 случая заражения Covid-19.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.