РИАМО - 25 апр. С начала апреля сотрудники ГИБДД задержали в Москве более 130 водителей, которые нарушили предписание Роспотребнадзора об обязательном соблюдении карантина, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«С момента введения ограничений автоинспекторами проверено почти 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и их пассажиров», — отмечается в материале.

Большинство водителей ответственно относятся к введенным мерам и не ездят без цифрового пропуска - всего 4,5% водителей и 0,3% пассажиров проверенных автомобилей оказались без электронных разрешений.

С 10 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли в Москве более 35 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В Москве и Подмосковье из-за распространения коронавируса действует режим всеобщей самоизоляции, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер машины или транспортной карты.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.