РИАМО - 25 апр. В Москве и городах Подмосковья наблюдается высокий уровень самоизоляции, который означает, что большинство жителей региона остались дома, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

Также высокие показатели у Долгопрудного, Королева, Ивантеевки, Фрязина, Подольска, Дзержинского, Одинцова, Красногорска, остальной территории Балашихи.

Ежедневно «Яндекс» фиксирует уровень самоизоляции в российских городах в диапазоне от нуля до пяти баллов. Индекс позволяет оценить, сколько людей находится на улице во время пандемии коронавируса. Чем выше индекс - тем меньше людей на улицах, а значит, вирусу сложнее распространяться. Низкий индекс свидетельствует о том, что жители игнорируют требование об обязательном соблюдении домашнего режима.

За весь период пандемии в России зафиксировали 74588 случаев заражения, в том числе в Москве - 39509 случаев, в Подмосковье - 8494 случая.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.