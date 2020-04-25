РИАМО - 25 апр. В ночь на субботу в разных округах Москвы выпало до 8 миллиметров осадков, что составляет до 20% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За ночь на город выпало 10-20% от месячной нормы осадков. Эти осадки пойдут на благо земле, страдающей от дефицита влаги», - говорится в сообщении.

За прошедшую ночь в Северном и Северо-Восточном округах Москвы выпало 1-8 миллиметров осадков, в Северо-Западном - до 5 миллиметров, в Восточном - до 4 миллиметров. В Центральном округе ночью отмечались лишь следы дождя. В Зеленограде выпало до 4 миллиметров осадков.

По прогнозу на субботу, в Москве и Подмосковье пройдет небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше 11 градусов тепла.