РИАМО - 25 апр. Некоторые вестибюли 13 наименее востребованных в пандемию станций московского метро будут закрыты с 26 апреля, таким образом в общей сложности ограничат вход на 33 станции, где пассажиропоток сократился в разы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», - говорится в сообщении.

Часть выходов в вестибюлях 13 станций закроют 26 апреля с 05:30. Ограничения введут на станциях: «Парк культуры» (Сокольническая линия); «Фонвизинская», «Шипиловская», «Зябликово», «Верхние Лихоборы» (Люблинско-Дмитровская линия); «Петровский парк», «Шелепиха» (Большая кольцевая линия); «Волоколамская» (Арбатско-Покровская линия); «Пражская», «Владыкино» (Серпуховско-Тимирязевская линия); «Солнцево», «Раменки» (Солнцевская линия); «Орехово» (Замоскворецкая линия).

Например, сейчас через вестибюли станций «Владыкино» и «Фонвизинская» даже в утренний час пик проходят всего около 120 пассажиров. До введения режима всеобщей самоизоляции через эти вестибюли за сутки проходило от 6,6 до 8,1 тысячи пассажиров, а теперь — не более 1,2 тысячи.

Несмотря на ограничения, поезда по всем линиям столичного метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам рассаживаться с соблюдением социальной дистанции.

В подземке напомнили, что с 14 апреля были закрыты некоторые вестибюли следующих станций: «Черкизовская», «Румянцево» (Сокольническая линия); «Площадь Гагарина» (МЦК); «Косино» (Некрасовская линия); «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия); «Пионерская», «Выставочная», «Кунцевская», «Международная», «Филевский парк» (Филевская линия); «Озерная», «Боровское шоссе», «Говорово», «Мичуринский проспект», «Рассказовка» (Солнцевская линия); «ЦСКА», «Савеловская» (Большая кольцевая линия); «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия); «Алма-Атинская» (Замоскворецкая линия).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.