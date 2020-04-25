РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В микрорайоне Кузнечики Подольска водителю такси стало плохо и он врезался в припаркованные автомобили, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В микрорайоне Кузнечики около 05:00 водителю такси стало плохо, в результате чего он совершил наезд на три припаркованных у дома №18 на улице Академика Доллежаля автомобиля. Его госпитализировали с многочисленными переломами», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, таксист даже не смог выбраться из автомобиля самостоятельно.