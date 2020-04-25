РИАМО - 25 апр. Совещание с представителями подмосковного бизнеса по актуальным во время пандемии коронавируса налоговым и банковским вопросам пройдет 29 апреля в формате телеконференции, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Тема встречи: разъяснение условий предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов. Льготное кредитование и реструктуризация банковских кредитов», - уточнил Хромов в Instagram.

С бизнесом будет общаться руководство УФНС России по Московской области, регионального министерства экономики и финансов, крупных банков и общественных объединений. У предпринимателей будет возможность задавать вопросы и сразу получать ответы по видеосвязи.

Регистрация на встречу доступна по ссылке. Регистрация заканчивается 28 апреля в 11:00.