РИАМО - 25 апр. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области организовал проверку частной клиники в столице, где во время аборта скончалась пациентка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Специалисты Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области проведут проверку в отношении частной клиники на юге Москвы, где, по сообщениям СМИ, скончалась пациентка», - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 37-летняя москвичка обратилась в частную клинику для проведения процедуры по искусственному прерыванию трехмесячной беременности. Причина смерти пациентки пока не установлена.