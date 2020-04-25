РИАМО - 25 апр. Сотрудники столичных медицинских организаций в обязательном порядке проходят регулярное тестирование на коронавирус, врачей с симптомами ОРВИ к работе не допускают, сообщается на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

«Чтобы избежать распространения инфекции, каждое утро проводится измерение температуры у всех сотрудников. При температуре выше 37 градусов врачи, а также средний и младший персонал отстраняются от работы», — отмечается в материале.

Врачи с первыми симптомами ОРВИ сдают анализ на коронавирус и остаются дома. К работе их не допускают.

Также ради безопасности медиков в коронавирусных стационарах существуют «грязные» и «чистые» зоны. Благодаря им разделяются потоки пациентов и исключается распространение инфекции.

Кроме того, для сотрудников медучреждений предоставили гостиничные номера, чтобы сократить передвижение людей по городу.

Столичный Депздрав подчеркнул, что даже принимаемые меры не могут дать стопроцентной гарантии, что медики не заразятся коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве выявлено 2612 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в городе зафиксировано 39509 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.