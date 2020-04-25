РИАМО - 25 апр. На западе Москвы сотрудник Росгвардии спас собаку, которая провалилась в коллектор, животное не пострадало, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

По его словам, инцидент произошел на улице Главмосстроя. К сотруднику Росгвардии с просьбой о помощи обратилась женщина. Она сообщила, что в коммуникационный коллектор провалилась собака.

«Спускаться в коллектор сама женщина побоялась. Росгвардеец сразу же откликнулся на просьбу, спустился в коллектор и аккуратно поднял животное на поверхность», - сказал собеседник агентства.

Несмотря на то, что визуально у собаки повреждений не наблюдалось, женщина решила показать животное ветеринару и разыскать хозяев пса.