РИАМО - 25 апр. Из-за пандемии коронавируса в столице стали крайне востребованы врачи-инфекционисты и врачи-реаниматологи, поэтому столичные власти ищут новые медицинские кадры, сообщается на сайте городского департамента здравоохранения.

Данные специальности не так востребованы, когда город живет обычной жизнью.

«В настоящее время в связи с пандемией большая часть медицинских работников Москвы задействована в борьбе с коронавирусом», — отмечается в материале.

Медики регулярно проходят переобучение, чтобы работать в коронавирусных стационарах. В городе также усилена выездная служба поликлиник, которая наблюдает за пациентами на дому.

Ординаторы и студенты медицинских колледжей и вузов, а их около 2 тысяч, помогают столичным врачам лечить больных с Covid-19.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 2612 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в Москве выявили 39509 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.