РИАМО - 25 апр. Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска, разрешающие прогулки для пожилых людей, а также дополнительные пропуска для посевных работ на даче, сообщает РИА Новости.

Речь идет не об отмене режима обязательной самоизоляции, а о том, чтобы позволить дачникам «посадить картошку и морковь».

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд», — сказала Киркора.

По ее словам, дополнительные разрешения не должны провоцировать неконтролируемые поездки и нарушение норм эпидбезопасности.

Киркора добавила, что лишившиеся работы граждане могут оказывать организованную помощь пожилым людям, которые физически не могут трудиться на своем приусадебном участке. При этом также должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

Зампред СПЧ также пояснила, зачем предложила ввести пропуска для прогулок пожилых людей.

«Если уточнить у врачей, то, если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц. Даже на колясочке мы своих (пожилых) родственников вывозим на улицу подышать воздухом, ребенка в колясочке», — объяснила правозащитница.

Киркора предложила распределять потоки гуляющих людей в течение дня. Тот, кто захочет выйти на воздух, должен зарегистрироваться в системе. Система подберет для прогулки время, когда на улице будет немного людей.

Из-за распространения коронавируса в Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула собаки. Передвигаться на транспорте можно только при наличии цифрового пропуска.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.