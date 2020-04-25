РИАМО - 25 апр. В Москве уже 3 тысячи человек купили карты «Тройка» через новые каналы продажи, но для передвижения по городу карты необходимо привязать к своему цифровому пропуску, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Тройку» можно получить в отделениях Сбербанка, ВТБ и Почта банка, а также заказать на дом в «Яндекс.Лавке», — отмечается в материале.

В целях борьбы с коронавирусом в столице действует режим самоизоляции для всех жителей. Для передвижения по городу на общественном и личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему номера транспортных карт и госномер автомобиля. Сделать это можно на портале mos.ru.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.