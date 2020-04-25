РИАМО - 25 апр. Столичные коронавирусные стационары обеспечены средствами защиты в минимально достаточном количестве, в городе действует стандарт обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для разных групп медиков, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В городе введен стандарт обеспеченности СИЗ разных групп медработников, в который обязательно входят: защитный костюм (тайвек), плотный халат, медицинские перчатки, медицинская маска, шапочка-берет, респиратор, защитные очки и высокие бахилы», — отмечается в материале.

Этот набор обязательно выдают всем, кто контактирует с пациентами с Covid-19: сотрудникам скорой и неотложной помощи, выездной службы поликлиник, ПЦР-лабораторий, которые работают с биоматериалом, кроме того, им выдают кварц-костюм, чтобы изолировать голову и органы дыхания.

Сотрудники скорой чаще других должны менять средства защиты, сотрудники стационаров и поликлиник меняют их каждую смену. Полный комплект носится врачами только в «грязной» зоне, за ее пределами медики используют маски и перчатки.

Вопрос о средствах защиты стоит остро, но власти столицы решают и его. На маски для медработников уже потрачено 949,2 миллиона рублей, на защитные костюмы, респираторы, очки и перчатки - 9,534 милиларда рублей. Закупки продолжаются.

Сотрудники, не работающие с зараженными пациентами, тоже в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты: антисептиками, масками, перчатками.

В медучреждениях Москвы введены меры профилактики коронавируса: регулярно проводится дезинфекция, обеззараживается воздух, установлены бактерицидные лампы закрытого типа, также есть средства для обработки рук.

Врачам помогают надевать средства защиты медсестры. Каждый врач прошел инструктаж по использования СИЗ, в шлюзах между зонами висят инструкции, как правильно снимать и надевать защиту.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.