РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 апр. Жители подмосковных Люберец могут пожаловаться главе горокруга Владимиру Ружицкому на отсутствие вывоза мусора.

«В усиленном режиме работают все коммунальные службы городского округа Люберцы. Особое внимание уделяется вывозу твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, оставляйте комментарии под этим постом», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что работы по вывозу мусора выполняются в строгом соответствии с графиком и схемой санитарной очистки территории.