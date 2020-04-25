РИАМО - 25 апр. В столичных больницах, которые не были переоборудованы для приема людей с коронавирусом, пациентам оказывают помощь согласно профилю, пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию туда не госпитализируют, сообщается на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

Тем не менее москвичам порекомендовали отложить плановые посещения врачей, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

«Экстренная медицинская помощь продолжает оказываться в 12 стационарах», — отмечается в материале.

Для пациентов с онкологией при институте имени Свержевского организуют дополнительные мощности, там оборудуют двух- и трехместные палаты, где будут соблюдаться необходимые эпидемиологические нормы. Всего для онкобольных оборудуют 100 коек.

Тем москвичам, которые имеют опухоли предстательной и молочной желез, проводят гормонотерапию на дому.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.