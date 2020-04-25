РИАМО - 25 апр. В столичных больницах, которые не были переоборудованы для приема людей с коронавирусом, пациентам оказывают помощь согласно профилю, пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию туда не госпитализируют, сообщается на сайте департамента здравоохранения города Москвы.
Тем не менее москвичам порекомендовали отложить плановые посещения врачей, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Для пациентов с онкологией при институте имени Свержевского организуют дополнительные мощности, там оборудуют двух- и трехместные палаты, где будут соблюдаться необходимые эпидемиологические нормы. Всего для онкобольных оборудуют 100 коек.
Тем москвичам, которые имеют опухоли предстательной и молочной желез, проводят гормонотерапию на дому.
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25 АПРЕЛЯ
- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.
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