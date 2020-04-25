РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Подольский центр реабилитации животных «Юна» начал проводить бесплатную стерилизацию бездомных кошек и собак, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«Стерилизация - самый гуманный и действенный способ сократить количество уличных животных. Именно поэтому мы запустили акцию, которая позволяет волонтерам получить услугу стерилизации животных бесплатно. Программа распространяется только на собак и кошек женского пола. В случае, если животное необходимо оставить в стационаре клиники, размещение будет стоить 350 рублей в сутки. Акция действует только для бездомных животных», - говорится в сообщении.

В ветеринарной клинике «Юна» работают только настоящие профессионалы, используют современное оборудование и соблюдаются все стандарты чистоты и качества. В месяц есть возможность проводить до 50 бесплатных стерилизаций. Обычно места расписаны на месяцы вперед, но врачам удалось провести все запланированные стерилизации в апреле и они готовы принимать новые заявки.

«Увидели беременную бездомную кошку в своем дворе? Это именно тот случай, когда вы можете своими руками внести вклад в решение проблемы бездомных животных. Оставьте заявку на бесплатную стерилизацию, ловите пушистую пациентку и везите к нам! Чтобы записаться на бесплатную стерилизацию и уточнить детали, звоните по телефону: 8(495)803-28-32», - заключается в сообщении.