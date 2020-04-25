РИАМО - 25 апр. За минувшие сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На текущий момент в Подмосковье зафиксировано 8494 случая заражения Covid-19. Число вылечившихся составляет 262.

За последние сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. За весь период пандемии в стране зафиксировали 74588 случаев заражения, 681 пациент скончался, 6250 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.